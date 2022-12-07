Dokunuşlar hayat kurtarır

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla hastane acil servisini ziyaret ederek, acil çalışanlarıyla gece kahvaltısında bir araya geldi.

Kahvaltı sonrasında saha gezisi yapan Başhekim Kozan, “Sağlık sistemimizin en önemli parçası olan, gece gündüz demeden fedakarca çalışan ve dokunuşlarıyla hayat kurtaran acil çalışanlarımızın '1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kutluyorum.” dedi. »Haber Merkezi

