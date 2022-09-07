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Doktorlarla sohbet

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği tarafından Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda çay saati programı düzenlendi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Doktorlarla sohbet

Gerçekleşen programa Doç. Dr. Onkolog Naziya Ak, Psikolog Nisa Altınkeser, dernek gönüllü avukatı Ayşenur Taşdemir, köşe yazarı Arzu Köylüoğlu, şair, yazarlar ve hastalar ile yakınları katıldı.
Dernek Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin yapılan programla ilgili şunları söyledi: “Hastalarımız ve yakınlarını doktorlarımız ile bir araya getirdiğimiz programımızda hastalarımız onkoloji doktorumuz ile yakınları ise psiko destek amaçlı psikolog doktorumuz ile muhabbet etme fırsatı buldu. Soru cevap şeklinde ilerleyen programımızı eğlenceli oyunlar ve ikramlarımız ile süslemeye çalıştık.
Doktorlarımızın bizlerle ilgilenmesinden dolayı hasta ve yakınları olarak memnuniyetimizi belirtmek isterim. Her konuda özellikle onkoloji bölümünün gelişmesi için çaba gösteren, bizlere desteğini esirgemeyen ve ne zaman kapsını çalsak bizler ile ilgilenen ve yardımcı olan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Sayın Mustafa Kozan beye de ayrıca teşekkür etmek isterim.” 
»Haber Merkezi 

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