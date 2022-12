“Doğu Türkistan için ayağa kalk!”

“EVET, SOYKIRIM!”

“Doğu Türkistan’da Yok Olan İnsanlığın Ta Kendisidir” diyen Başkan Cumhur Yalçın, “Urumçi’de vukû bulan yangın hadisesi, bizlere yeniden işgal altındaki bir coğrafyanın insan haklarını ve onurunu nasıl bir hapishaneye çevrildiğini çok acı bir şekilde gösterdi. Çin Komünist Partisi (ÇKP), âdeta insanlığa ve tüm dünyaya meydan okurcasına milyonlarca insanı sırf dini ve etnik yapılarından ötürü yüz binlerce kilometrekarelik bir coğrafyada, metrekarelere, zincirlerle bağlayarak mahkûm etmektedir. ÇKP, milyonlarca insanı dünyanın geri kalanından hatta ailelerinden koparıp vahşi bir şekilde tecrit kamplarında soykırıma tabi tutmaktadır. Evet, soykırım! ÇKP, benzeri görülmemiş bir şekilde milyonlarca insanı, fizikî ve psikolojik olarak târumâr etme girişiminde bulunmaktadır.” dedi.

“İNSANLARIN MAHREMİYETLERİ İHLAL EDİLMEKTEDİR”

Eğitim kampı adı altında kıyımların gerçekleştiğine vurgu yapan Yalçın, “Şu an Doğu Türkistan’daki sözde eğitim ancak özde kıyım kamplarında neler uygulanıyordur. BM verilerine göre yaklaşık 3 milyon insan asimilasyon politikası adı altında işkencelere, tecavüzlere maruz bırakılıyor. Kamptaki insanların akıbeti katiyen yakınlarına haber verilmiyor. Ölenlerin cesetleri ailelerine teslim edilmiyor hatta öldükleri dahi bildirilmiyor. Çocuklar Çinli olarak yetiştirilmek üzere ailelerinden koparılıyor yeni doğan bebekler ise ailelerine gösterilmeksizin alıkonuluyor. Bir anne, çocuğunun kokusunu dahi alamadan el konuluyor ve ileride kendilerine zulmedenlerden olması için tecrit kamplarında yetiştiriliyor. Uygur ailelerin ama özellikle erkekleri sözde ‘eğitim kamplarına’ gönderilen ailelerin yanına Çinli bireyler yerleştirilmekte ve Çin-Uygur tanışması adı altında insanların mahremiyetleri ihlal edilmektedir.” İfadesinde bulundu.

“KÜLTÜREL BİR SOYKIRIMDIR”

Gençlerin köleleştiğine değinen Yalçın, “Gençlere bakıldığında, gençler veya iş görecek kabiliyette olanlar Çin’in üretim tesislerinde köleleştirmek isteniyor. Milyonlarca genç, sadece inançlarından ötürü insani tüm haklarını kaybetmek zorunda kalmaktadır. Doğu Türkistan’da yaşananlar sadece etnik değil aynı zamanda kültürel bir soykırımdır. Yıkılan camiler, yakılan mezarlıklar, türbeler birer tapu mahiyetindedirler ve organları sökülerek kimlikleri değiştirilmek istenen Doğu Türkistanlılar gibi, İslami kimlik de yok edilmek istenmektedir. Bir yanda yüz binlerce insan, parçalanıp organlarının satılmasını bekliyor diğer yandan o insanların yüzlerce yıllık kültürel varlıkları yakılıp yıkılıyor. Buraya kadar değinilen her şey, yıllarca çağrıda bulunulan; fakat Çin’in kalıcı hiçbir çözüm üretemediği konulardır. Öyleyse neredeyse hepimizin haberdar olduğu bu emsali olmayan zulme karşı neler yapmamız gerekmektedir?” dedi.

DOĞU TÜRKİSTAN ÖZGÜRLEŞTİRİLMELİDİR

Bu davranışın sadece o topluma değil, diğer toplumlara da tehlike arz ettiğini söyleyen Yalçın, “Doğu Türkistan halkına yapılan zulmün nihayete erebilmesinin yegâne yolu insanlık olarak ilkeli bir duruş sergileyerek ulus çıkarları gözetmeksizin soykırıma karşı dik bir duruş sergilemektir. Doğu Türkistan’da yaşananlar tüm insanlığa karşı tehlike arz eden, insani değerlere karşı yapılan bir saldırıdır. Zira soykırım suçu, suçların en acımasız olanlarından biridir. Burada en önemli vazifelerden biri bizlere düşmektedir. Gerek dini gerek ırki bağlar nedeniyle Uygur diasporasının en yoğun olduğu ülke olan Türkiye; bu unsurlarının yanı sıra sahip olduğu konum ve tarihsel arka plan ile bu zulmü hassasiyet sahibi toplumların gündemine taşımalıdır. Bizler toplumun her kesiminden insanlar olarak ciddi bir kamuoyu oluşturursak; daha önce olduğu gibi uluslararası kamuoyu buna sessiz kalamayacaktır. İlk olarak halkın gerek bağımsız gerekse hali hazırdaki sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine destek vermesi ve bu Vandalizm’e karşı insani bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Öncelikle 1 milyon 800 bin kilometrekarelik işgal bölgesi, her ne kadar özerk bölge olarak resmi bir statüye sahip olsa da son olaylardan görüldüğü üzere bu statünün gerçeği yansıtır hiçbir yanı bulunmamaktadır. İkinci olarak kamplarda veya bir şekilde insani haklardan mahrum bırakılmış milyonlarca insan son derece haysiyetsiz bir yaşama mahkûm edilmektedir. Dolayısıyla ilk olarak yapılması gereken, özerkliğe haiz olan Doğu Türkistan’ın özgürleştirilmesidir.” ifadesinde bulundu.

ADALET VE BARIŞI TEHLİKE ALTINDA

Bu zulmün adaleti ve barışı tehlike altını aldığını ifade eden Cumhur Yalçın, “Bağımsız bir yapı olan Doğu Türkistan’a hiçbir kültürel ve siyasi bağının olmadığı ÇKP tarafından uygulanan soykırımı, kesin bir şekilde reddediyoruz! ÇKP’nin insan onuruna aykırı uygulamaları, sadece bir bölgede değil; tüm dünyada adalet ve barışı tehlike altına almaktadır. Bugün Çin’e karşı her sessiz kalış, yarın başka bir bölgede yapılacak olan zulmün ve adaletsizliğin kapısını aralayacaktır. Sessizlik kırılırsa hem işgal edilen topraklar hem de o toprağın gerçek sahipleri özgürlüğüne kavuşacaktır. Bu âmânsız, kayıtsız ve şartsız bir durumdur. Her geçen gün bir insanın daha zihni ve bedeni ele geçirilmekte, bir bebek daha annesinden alıkonulmakta ve binlerce insan işkencelerde can vermektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü bir an evvel bu tutsaklığın giderilmesi ve Uygurlulara haklarının geri iadesi gerekmektedir. Netice olarak biiznillah özgürlüğe kavuşan Uygur halkı etnik, dini ve kültürel kimliklerini huzur içinde yasayacaklardır. Doğu Türkistan için ayağa kalk!” açıklamasında bulundu.

