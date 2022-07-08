DOĞRUDAN TEMiN UYARISI!

Son yıllarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca, “Doğrudan Temin” usulünün genel bir ihale yöntemi olarak kullanılması, kurumların ilana çıkmadan mal ve hizmet alımları ile firmaların yaşadığı mağduriyetler üzerine şikayetler alan Yozgat Valiliği, geçtiğimiz yıl yayınladığı valilik genelgesinin kapsamını genişleterek tekrar yayınladı.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ilana çıkmadan, “Doğrudan Temin” usulü ile alımlar yapmayı alışkanlık haline getirmesi ile gazetelerden ihale ilanlarını takip eden esnafları ve iş insanlarını mağdur ediyordu. Geçtiğimiz yıl, ihaleleri kurum ilanlarından takip eden imalatçılar, toptancılar ve perakendeciler son yıllarda yaşamış oldukları mağduriyetlerini gazetemize ilettiler.

Buna ek olarak, doğrudan yapılan alımlar gazetelerde ilan edilmediğinden dolayı gazetelerin de maddi zarara uğratıldığını İleri Gazetesi olarak Vali Ziya Polat’a önceki yıl iletmiştik. Bunun üzerine bir valilik genelgesi ile kurumlar mal ve hizmet alımları konusunda uyarılmıştı. İdareler tarafından aynı ihalede bir defada olabilecek işlerinin kısımlara bölünerek, 4734 sayılı Kanun'un 22/d bendinde belirlenen parasal limitlerin altında kalmak suretiyle doğrudan temin yönteminin kullanılması 4734 sayılı Kanun'un temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceği belirtilmesine rağmen; “Doğrudan Temin” limitini aşan alımlarda bazı kurumların ihtiyacı olan mal veya hizmetleri bölerek, alımları birkaç parça halinde yapmaya devam etmeleri üzerine Yozgat Valiliği devreye girerek, yayınladığı genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarını uyarmış oldu.

13 ilçe kaymakamlığının yanı sıra, Yozgat Belediye Başkanlığına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Yozgat’ta yayınlanan vasıflı gazetelere dağıtımını yaptığı genelge, Cumhuriyet Başsavcılığına, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne ve Yozgat’ta vasıflı olarak yayınlanan gazetelerin bağlı bulunduğu Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürlüğüne bilgi verildi.

Yozgatlı imalatçılar, toptancılar ve perakendeciler, Yozgat Valiliğinin bu konudaki uyarılarına devam ederek, yayınlanmış olduğu genelgenin takipçisi olmasını bekliyorlar.

»Yasin Nazım Kayhan