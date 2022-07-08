Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.425,56
ALTIN
965,62
DOLAR
17,26
STERLİN
20,79
EURO
17,57
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

DOĞRUDAN TEMiN UYARISI!

Yozgat Valiliği, kurum ihalelerindeki “Doğrudan Temin” usulü ile yapılan alımlarla ilgili geçtiğimiz yıl yayınladığı genelgenin kapsamını genişleterek önceki gün Vali Ziya Polat imzasıyla tekrar yayınladı.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
DOĞRUDAN TEMiN UYARISI!

Son yıllarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca, “Doğrudan Temin” usulünün genel bir ihale yöntemi olarak kullanılması, kurumların ilana çıkmadan mal ve hizmet alımları ile firmaların yaşadığı mağduriyetler üzerine şikayetler alan Yozgat Valiliği, geçtiğimiz yıl yayınladığı valilik genelgesinin kapsamını genişleterek tekrar yayınladı.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ilana çıkmadan, “Doğrudan Temin” usulü ile alımlar yapmayı alışkanlık haline getirmesi ile gazetelerden ihale ilanlarını takip eden esnafları ve iş insanlarını mağdur ediyordu. Geçtiğimiz yıl, ihaleleri kurum ilanlarından takip eden imalatçılar, toptancılar ve perakendeciler son yıllarda yaşamış oldukları mağduriyetlerini gazetemize ilettiler.
Buna ek olarak, doğrudan yapılan alımlar gazetelerde ilan edilmediğinden dolayı gazetelerin de maddi zarara uğratıldığını İleri Gazetesi olarak Vali Ziya Polat’a önceki yıl iletmiştik. Bunun üzerine bir valilik genelgesi ile kurumlar mal ve hizmet alımları konusunda uyarılmıştı. İdareler tarafından aynı ihalede bir defada olabilecek işlerinin kısımlara bölünerek, 4734 sayılı Kanun'un 22/d bendinde belirlenen parasal limitlerin altında kalmak suretiyle doğrudan temin yönteminin kullanılması 4734 sayılı Kanun'un temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceği belirtilmesine rağmen; “Doğrudan Temin” limitini aşan alımlarda bazı kurumların ihtiyacı olan mal veya hizmetleri bölerek, alımları birkaç parça halinde yapmaya devam etmeleri üzerine Yozgat Valiliği devreye girerek, yayınladığı genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarını uyarmış oldu.
13 ilçe kaymakamlığının yanı sıra, Yozgat Belediye Başkanlığına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Yozgat’ta yayınlanan vasıflı gazetelere dağıtımını yaptığı genelge, Cumhuriyet Başsavcılığına, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne ve Yozgat’ta vasıflı olarak yayınlanan gazetelerin bağlı bulunduğu Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürlüğüne bilgi verildi.
Yozgatlı imalatçılar, toptancılar ve perakendeciler, Yozgat Valiliğinin bu konudaki uyarılarına devam ederek, yayınlanmış olduğu genelgenin takipçisi olmasını bekliyorlar.
»Yasin Nazım Kayhan

Anahtar Kelimeler:
DOĞRUDAN TEMiN UYARISI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi eser ele geçirildi
Tarihi eser ele geçirildi
Jandarma uyardı
Jandarma uyardı
Trafik yoğunluğu başladı
Trafik yoğunluğu başladı
Esnaf umduğunu bulamadı
Esnaf umduğunu bulamadı
Ziyaretler sürüyor
Ziyaretler sürüyor
Son yolculuğuna uğurlandı
Son yolculuğuna uğurlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim