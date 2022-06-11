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Doğaya renk veren yoncalar

Yozgat'ta kırlarda açan mor çiçekler doğaseverlere görsel ziyafet sunuyor. Yozgat’ta Tunç Çağı Dönemine ait antik kent kalıntılarının da bulunduğu Mercimektepe Höyüğü’nü mor renge boyayan yabani yoncalar, dron ile havadan görüntülendi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:30
Doğaya renk veren yoncalar

Yozgat’ta 1976-1994 yılları arasında yapılan kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkartılan, Tunç Çağı Dönemine ait antik kent kalıntılarının bulunduğu Mercimektepe Höyüğü üzerinde açan yabani yoncalar vatandaşların ilgisini çekiyor. Höyüğü adeta mor renge bürüyen çiçekleri gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler çiçeklerin arasına girerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Esentepe Mahallesinde bulunan höyük üzerinde mor renkli yabani yoncalar, mayıs ve haziran aylarında yağmurla birlikte gün yüzüne çıkıyor, temmuz ayına kadar görsel şölen sunmaya devam ediyor. Her yıl mayıs ve haziran ayı ile birlikte Mercimektepe Höyüğü üzerinde yabani yoncaların çıktığını söyleyen Erdoğan Budak, “Yozgat’ın merkezinde bulunan tarihi Mercimektepe Höyüğü üzerinde her yıl bu şekilde çiçekler açıyor. Adeta burayı mor rengine boyuyor. Ben de bazen iş çıkışı buraya uğruyorum ve fotoğraf çekiyorum. Güzel hatırlar bırakmaya çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim bu güzel anı kaçırmasınlar, gelsinler, bu güzellikten faydalansınlar güzel hatıralar bıraksınlar” dedi. »İHA 

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Doğaya Renk Veren Yoncalar
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