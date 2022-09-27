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‘Doğamızı koruyalım’

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vatandaşları doğayı koruma yönünde bilgilendiren İl Müdürü Dr. Şahin, daha dikkatli ve bilinçli olmaya davet etti. 

27 Eylül 2022 Salı 02:11
‘Doğamızı koruyalım’

DOĞAYI KORUMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?
Doğayı korumak için daha dikkali olunması gerektiğini belirten Dr. Şahin, yapmış olduğu açıklamada, “Birey olarak bu konuda bilinçlenmeli ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için bir sonraki günü beklememeliyiz. Sorumluluklarımızın en başında, yaşadığımız çevreyi ve doğal ortamı korumak geliyor. Doğayı korumak istiyorsak; öncelikle kendi yaşadığımız çevreyi korumalıyız. Bunun için de doğamızda için tehdit oluşturan plastik kullanımıyla, kimyasal ve endüstriyel atıkların dönüşümüyle ilgili bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Bu konuda, geri dönüşüm sisteminin iyi çalışıyor olduğunu kontrol etmeliyiz. Yeryüzünde bulunan su kaynaklarımızı, insan ve hayvan artıkları, çöp ve benzeri malzemelerle kirletmemeliyiz. Zararlı hayvanların, doğanın dengesini bozan böceklerin özellikle de karasinek ve sivrisineklerin üreyip çoğalmalarını engellemeliyiz. Şehirleşmeyle birlikte alt yapıların oluşumlarına daha da önem vermeliyiz. Alt yapıyla ilgili tüm işlemlerin de ilgili belediyelerce denetlenmesini talep etmeliyiz.
Kullandığımız araçlarımızın rutin egzoz kontrollerini yaptırmalıyız. Yaşamımızı sürdürdüğümüz alanlarda doğal ürünleri kullanmayı tercih etmeliyiz. Doğal yaşamın kirletilmesine izin vermemeliyiz. Çevremizi kirleten birilerini gördüğümüzde uyarmalıyız. Gerekli uyarılara uymayanları da Dünyamızı korumak adına ilgili birime şikayet etmeliyiz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Doğamızı Koruyalım
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