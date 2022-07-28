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Doğalgazla buluşuyor

Sarıkaya ilçesinde, Fatih İlköğretim Okulunda başlatılan doğalgaz dönüşüm planlamasına alınan ve dönüşüm işlemleri ile okul doğalgaza kavuşuyor. 

28 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Doğalgazla buluşuyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Fatih İlköğretim Okulunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ayrıca okulun diğer bölümlerini de ziyaret eden Yoldaş, görmüş olduğu eksikliklerin giderilmesi noktasında planlama yapılmasına ve eksikliklerin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalara başlanmasına karar verdi. Yoldaş, “Hem doğalgaz dönüşümü hem de okulumuzda yapılan çalışmalarla gelecek eğitim ve öğretim yılında çocuklarımız daha sağlıklı, temiz ortamlarla buluşacaktır. Okul Müdürümüze gayretli çalışmaları için teşekkür ederim” dedi. »Haber Merkezi

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Doğalgazla Buluşuyor
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