Doğal güzelliklerinden faydalanıyorlar

Antrenmanlarında Yozgat’ın doğal güzelliklerinden de faydalanan kırmızı siyahlı ekip dayanıklılık antrenmanlarını Spor Vadisi’nde yaparken, rekreasyon faaliyetlerini ise Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık’ta sürdürüyor. Pazar günü Rize deplasmanında lider Güneysuspor ile oynayacağı müsabakaya güçlenerek hazırlanan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, güçlü rakibini yenerek zirvenin yeni sahibi olmak istiyor. Bugün Güneysuspor ile oynayacakları müsabakanın taktik antrenmanını yapacak olan kırmızı siyahlı ekip yarın Rize’ye gidecek. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Başantrenörü Ozan Salep, Pazar günü deplasmanda lider Güneysuspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Dayanıklılık ve rekreasyon antrenmanlarını Yozgat’ın doğal güzelliklerinden faydalanarak yaptıklarının altını çizen Salep, ‘’Dayanıklılık antrenmanlarını Spor Vadisi’nde, rekreasyon faaliyetlerini ise Çamlık Milli Parkında yapıyoruz. Yozgat’ın doğası sporcularımızı motive ediyor. Hafta sonu deplasmanda Güneysuspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi bir şekilde hazırlandık. Hem fizik, hem taktik hem de moral ve motivasyon olarak hazır durumdayız. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi olur ve zorlu deplasmanda galibiyet ile ayrılıp Yozgat’a lider olarak döneriz’’ dedi.

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