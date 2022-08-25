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“Doğa için Birleştik”

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı İstanbul’da düzenlendi. 

25 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
“Doğa için Birleştik”

“Doğa İçin Birleştik” temasıyla 17-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşti.
Gönüllülük odaklı bir halk hareketi olan TEMA Vakfı’nın her yıl gerçekleştirdiği Saha Koordinasyon Toplantısına, 81 il temsilcisi ve 300’e yakın ilçe sorumlusu katıldı. İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman toplantıya katılarak Yozgat’ı temsil etti.
TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş'ın "Geçmiş ve Gelecek Yıla Bakış’ söyleşisinin ardından toplantı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın “TEMA Vakfı Stratejik Hedefleri” sunumu ile devam etti. Panel, çeşitli atölye çalışmaları ve genel değerlendirme ile toplantı sona erdi.
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, “Toplantıda ülkemizin doğal sorunları, doğa için yapılması gerekenler, torunlara nasıl bir doğa bırakmamız gerektiği, orman yangınları, erozyon, iklim değişikliği ve toprakların, suların korunması için yapılması gerekenler anlatıldı. Toplantıda temsilciliklerin faaliyetlerini gösteren posterler sergilendi. Yozgat’ta yaptığımız eğitim çalışmalarını gösteren poster katılımcılar tarafından ilgi gördü.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Doğa Için Birleştik
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