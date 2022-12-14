“Doğa Farkındalığı Semineri”

Online olarak düzenlenen etkinliğe TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman ile Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3’üncü sınıfta okuyan Merve Özdemir ve Emre Ceyhanlı konuşmacı olarak katıldı.

İçinde bulunduğumuz doğanın ne kadar kıymetli olduğu ile ilgili bilgi aktaran TEMA Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, “Bireylerin doğaya çıkması ve onun değerini anlaması çok önemli. Günlük hayatın koşturmacasından doğayla aramızdaki bağı yeterli düzeyde kuramıyoruz. Bu bağı güçlendirerek doğaya karşı ilgili bir birey olmamız gerekiyor. İlgi beraberinde bilgiyi getiriyor. Eğer kendimize bir konu ile ilgili bilgi katabilirsek o zaman o sürecin daha iyiye gitmesi için taşın altına elimizi koyuyoruz. Bu durumun düzelmesi için ben ne yapabilirim diye kendimizi sorguluyoruz.” dedi. Karaduman, TEMA Vakfı olarak ekolojik okuryazar bireyler yetiştirmek amacıyla okul öncesinden üniversiteye kadar çocuklar ve gençler için doğa eğitimi programları uyguladığına vurgu yaptı.

İklim değişikliği ile ilgili bilgi aktaran Merve Özdemir, son dönemlerde iklimde yaşanan değişimlere vurgu yaparak, “Son dönemlerde giderek daha fazla duymaya başladığımız, bizim de rahatlıkla gözlemlediğimiz iklim değişikliği hayatımızı olumsuz etkiliyor. Biyolojik çeşitliliğimizin ve yaşam kalitemizin artması için iklim değişikliği ile ilgili tedbirler almalıyız.” diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesi, hızlı nüfus artışı, büyük kentleşme gibi etkenlerin dünyanın hızla değişmesine neden olduğuna değinen Özdemir, “Değişen dünya, değişen ihtiyaçlar ve dünya nüfusunun artması ile beraber günlük ihtiyaçlarımızda da artış oldu. Bu ihtiyaçların giderilebilmesi için doğal gaz, kömür ve petrol gibi yer altı kaynakları ile enerji üretimine başlandı. Dünyamızın yaşanabilir olmasını sağlayan atmosfer katmanında bulunan karbondioksit miktarını yükselmesiyle iklim değişikliği bizim için kaçınılmaz olmuştur.” şeklinde konuştu.

Emre Ceyhanlı yaptığı konuşmada sıfır atığın önemine değinerek hayatımızda yaptığımız her şeyin bir etkisi olduğuna değindi. Ceyhanlı, “Sıfır atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması için yapılmış bir atık yönetim projesidir.” ifadelerini kullandı. Günlük yaşantının değerlendirildiğinde doğaya iyi yâda kötü etki bırakıldığını değinen Ceyhanlı, “Yaptığımız bu etkinin kötü yanlarını azaltmak veya arttırmak tamamen bizim elimizde. Doğaya sahip çıkmak istiyorsak sıfır atık kavramını hayatımızda kullanmamız gerekiyor.” dedi.

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