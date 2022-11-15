“Diyetisyen olmalı”

Okullarda diyetisyen istihdam edilmesi gerektiğini de söyleyen Milletvekili Keven, “30 bin diyetisyeni temsil eden diyetisyenler platformunun taleplerini aktarmak istiyorum. Öğrencilerimizin obeziteden korunması ve sağlıklı beslenmeleri için okullarda istihdam edilmeyi bekliyorlar. Diyetisyen kontrolünde, sağlıklı bir beslenmeyle öğrencilerimizin eğitimlerini daha verimli bir hâle getirmeliyiz. Unutmayın, nitelikli bir eğitimin başlıca koşulu sağlıklı beslenmekten geçer. Okullarda açlıktan baygınlık geçiren öğrencilerimizin haberleri elbette hepinizin vicdanını sızlatıyordur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için tüm öğrencilerimize en az bir öğün yemek hakkını mutlaka sunmalıyız ve okullarımızda diyetisyen istihdam etmeliyiz.” diye konuştu. »Haber Merkezi