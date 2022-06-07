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Diyeti diyetisyen yazsın

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 6 Haziran ‘Diyetisyenler Günü’ dolayısıyla diyetisyenlik mesleği hakkında bilgiler verdi.

07 Haziran 2022 Salı 00:30
Diyeti diyetisyen yazsın

İl Müdürü Şahin, Beslenmenin bir ilgi alanı değil bilim dalı olduğunu belirtti. Diyetisyenin, sağlık ekibi içinde özel besinler ve beslenme konusunda uzman görüşleri olan kişiler olduklarını belirten Şahin beslenmenin ise bir bilim olduğunu ifade etti. Şahin, "Beslenme eğitimi ve uzmanlığı sertifika programı ile olmaz. Diyetisyen, 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik eğitiminin yanında 1 yıllık hastane stajını tamamlayıp ‘Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması’ alarak diyetisyen unvanını kazanıp, diyetisyenlik mesleğini uygulamaya hak kazanan profesyonel sağlık personelidir. Besin ve beslenmenin sağlık üzerindeki işlevi konusunda otoritedir. Diyetisyenler sağlık, beslenme önerileri ve beslenme bilgileri konusunda güvenli kaynaklardır. Diyetetik, kötü beslenmenin yol açtığı hastalıkları, yiyeceklerin besin değerlerini inceleyen sağlık bilgisi dalıdır. Hastalara, danışanlara diyet yazma yetkisi yasalarla verilmiş ve bunun için gerekli ve yeterli sağlık eğitimi olan tek sağlık personeli diyetisyendir” dedi.
Beslenmenin bir bilim olduğunu ve diyetisyenlerin sağlık profesyonelleri olarak özel bilgi ve yetenekleri ile toplum sağlığını geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şahin, “Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde 1986’dan beri her yıl 6 Haziran günü Diyetisyenler Günü olarak kutlanıyor. Dünyada son 10 yıldır değişik ülkelerde de diyetisyenler günü kutlanmaya başladı. Diyetisyenler sağlık profesyonelleri olarak özel bilgi ve yetenekleri ile toplum sağlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak beslenme bir bilimdir. İki bin yıl önce Hipokrat’ın da dediği gibi ‘Besinler ilacınız, ilacınız da besinler olsun.’ Diyeti de gerçek diyetisyen yazsın, 6 Haziran Diyetisyenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 07.06.2022 17:30
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