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Divanlı Gençlerbirliği liderlikte

Yozgat 1. Amatör Küme Liginde ilk devrenin son maçına girilirken, oynadıkları 5 maçın tamamını kazanarak 15 puanla liderliği Divanlı Gençlerbirliği FK elde tutu. 

23 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Divanlı Gençlerbirliği liderlikte

Divanlı Gençlerbirliği FK oynadığı 5 maçta 22 gol atarken sadece 4 gol yedi.  
"ZİRVEDEYİZ"
Konu ile ilgili Divanlı Gençlerbirliği FK sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Yozgat 1. Amatör Küme Liginde ilk devrenin son maçına girilirken, oynadığımız 5 maçın tamamını kazanarak 15 puanla  liderliğimizi sürdürdük. Oynadığımız 5 maçta 22 gol atarken sadece 4 golü kalemizde gördük. Averajda da zirvede olan takımımıza başarılarının devamını dileriz.” denildi. 
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Anahtar Kelimeler:
Divanlı Gençlerbirliği Liderlikte
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