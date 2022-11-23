Divanlı Gençlerbirliği liderlikte

Divanlı Gençlerbirliği FK oynadığı 5 maçta 22 gol atarken sadece 4 gol yedi.

"ZİRVEDEYİZ"

Konu ile ilgili Divanlı Gençlerbirliği FK sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Yozgat 1. Amatör Küme Liginde ilk devrenin son maçına girilirken, oynadığımız 5 maçın tamamını kazanarak 15 puanla liderliğimizi sürdürdük. Oynadığımız 5 maçta 22 gol atarken sadece 4 golü kalemizde gördük. Averajda da zirvede olan takımımıza başarılarının devamını dileriz.” denildi.

»Haber merkezi