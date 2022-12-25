Dişlerimiz güvende

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından planlanan Koruyucu Ağız ve diş sağlığı eğitimleri kapsamında 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı için Merkez ve ilçelerde bulunan anasınıfı ve ilköğretim sınıflarına Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi verilecektir. Projede bulunan hekimler Sedef Gök Şahin, Merve Sandalcı, Ayşegül Cevheroğlu ve eğitim almış sağlık personelleri ile 2023 yılı Mayıs ayına kadar verilmeye devam edecek