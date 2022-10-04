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Dini nikahlı karısını yaraladı

Yozgat’ta bir kişi tartıştığı dini nikâhlı karısını tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

04 Ekim 2022 Salı 02:11
Dini nikahlı karısını yaraladı

Edinilen bilgiye göre, olay Yozgat Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. K.Ç. ile dini nikâhlı eşi D.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple araç içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle K.Ç. yanında bulunan tabanca ile D.K.’ya ateş açtı. K.Ç. olay yerinden kaçarken D.K. da yaralandı. D.K.’nın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan K.Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. »İHA

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Dini Nikahlı Karısını Yaraladı
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