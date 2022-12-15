Din görevlileri bilgilendirildi

Müftülük bünyesinde görev yapan İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticilerine yönelik, aylık personel toplantısı İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında, kadın ve erkek görevliler için sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında, Aile Toplum Sağlığı Merkezi'nden gelen Uz. Dr. Çağla Suzuz ve Dr. Habibe Beyza Aydın tarafından “Kanserin önlenmesi ve kanser taraması” konusunda din görevlilerine yönelik sunum yapıldı.

Toplantı, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından, hizmette verimliliğin artırılması konuşması ve gündem konularının personel ile paylaşılmasının akabinde, Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılı vekâletle kurban organizasyonunda başarı gösteren Din Görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş'ın imzaladığı teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi. »Haber Merkezi