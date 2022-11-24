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Dilek ve taleplerini dinledi

Sorgun ilçesinde sosyal hayata katkı sağlamak amacıyla kurulan Hilal Evleri’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kursiyerlerin dilek ve taleplerini dinledi.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Dilek ve taleplerini dinledi

Sorgun Belediyesi tarafından çocuklar ve kadınlar için hayata geçirilen Hilal Evleri, yıl boyunca bünyesinde gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlerle ilçenin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Kursiyerler burada hem sanat öğrenip meslek ediniyorlar hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı da bulunuyorlar.
Hilal Evleri’ni ziyaret ederek burada kursiyerlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kursiyerlerin taleplerini dinleyerek başarı dileklerinde bulundu. Ekinci, taleplerin yerine getirileceğini belirterek her mahalleye Hilal Evleri açmayı planladıklarını söyledi. Başkan Ekinci, Sorgun’un üretken kadınları için Hilal Evleri’nin bulunmaz bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi.
Ziyaretin ardından Sorgun Belediyesi tarafından hazırlanan Yozgat’ın yöresel lezzeti arabaşı çorbası kursiyerlere ikram edildi. »İHA

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Dilek Ve Taleplerini Dinledi
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