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Dikkatleri çekti

Çekerek ilçesine bağlı Kurtağılı köyünde 2 bin yıllık olduğu rivayet edilen karadut ağacı görüntüsü ile dikkat çekiyor.

06 Eylül 2022 Salı 02:11
Dikkatleri çekti

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtağılı köyünde, her mevsim eşsiz güzelliğe dikkat çeken ve rivayete göre 2 yıllık olduğu belirtilen karadut ağaçları ilginç görüntüsünün yanı sıra her yıl meyve vermeye devam ediyor.
Yöre halkı aileleriyle bu alana gelip yaşlı dut ağaçlarının gölgesinde serinleyip piknik yaparak vakit geçiriyor. Sağlık açısından birçok faydasının bulunduğuna inanan yöre halkı reçel, şerbet yaparak karadut meyvesinden faydalanıyor.
Fransa’dan tatil için geldiğini söyleyen Faruk Taşdemir, “Her geldiğimde burayı mutlaka ziyaret ediyorum. Bu ağaçların yaklaşık 2 bin yıllık olduğu söyleniyor. Meyvelerini topluyoruz ertesi gün geldiğimizde hiç toplanmamış gibi, meyvesi bol oluyor. Karadutun değişik bir aroması var. Dutların elimize bulaşan şiresini yine kendi yapraklarıyla temizliyoruz. Bu ağaçlar tüm yöre halkının ihtiyacını karşılıyor. Burada 5-6 ağaç var, gövdeleri birbirine girmiş vaziyette bulunuyor” dedi.
Köy halkından Ali Kırlı ise dut ağaçlarının 2 bin yıllık olduğunu belirterek “burada 5-6 tane karadut ağacı var. Buraya gelir dutları toplarız, bu ağaçların 2 bin yıllık olduğunu söylüyorlar. Burası çok güzel bir yer. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ederim. Her sene gelirim buradan dut toplarım. K ve C vitamini açısından çok zengin, sağlık için dutları topluyoruz” şeklinde konuştu. »İHA
 

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