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Dikkat çeken ilgi

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde “15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı” düzenlendi. Üç gün süren konferans büyük ilgiyle takip edildi. 

05 Temmuz 2022 Salı 02:11
Dikkat çeken ilgi

Konferansın Yahya Kemal Salonunda gerçekleştirilen açılış oturumunda Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Böyükata, Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Uluer ve Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Boztosun konuşma yaptı.
Katılımcıların oldukça verimli bulduğu konferansın, bu seneki etkinliğine 20 civarında farklı ülkeden bilim insanlarının başvurduğu ve Türkiye’de akademik çalışmalar açısından önemli bir boşluğu doldurduğu değerlendirildi. Konferans için 10 ülkeden 23 yüz yüze sunum için katılımcı, 8 ülkeden ise 8 çevrimiçi konuşmacı ile toplam 68 sözlü sunuma ve 35 adet poster sunuma yer verilecek şekilde planlama yapıldığı belirtildi.
Öğrenciler ve velileri ile farklı bölümlerden akademisyenlerinde katıldığı Panel oturumunda Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata “TÜBİTAK Programlarına Yönelik Proje Tasarım Teknikleri (Project Design Techniques for TUBITAK Programs)” konulu bir konuşma yaptı.
Panel oturum başkanlığını Kırıkkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Aydın’ın yaptığı oturumda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları hakkında tanıtıcı bilgiler verdi. Proje döngüsü yönetimi, proje yazımı ile hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri hakkında teknik bilgiler paylaşan Böyükata, öğrenci projelerinde akademik danışmanlığın rolüne değindi.
Rusya’nın Obninsk şehrinde kurulan ticari amaçlı nükleer santralin ve Akkuyu’ya yapılacak olan su soğutmalı nükleer santralin akşamdan sabaha ortaya çıkan teknolojiler olmadığını hatırlatan Böyükata, temel bilimlerde araştırma yapan pek çok bilim insanının emeklerinin bu günkü ileri bilim ve teknolojiyi tetiklediğini ifade etti. Böyükata, kırsalda yürütülen eğitim faaliyetlerine, köy ve kasaba okullarına yönelik gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalardan da bahsetti. 
»Haber Merkezi

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