Dijital bağımlılık konferansı

Belediye tarafından günümüzün vazgeçilmezi dijital yaşamın olumlu ve olumsuz yönlerinin anlatıldığı ''Dijital Bağımlılık ve Sağlıklı Dijital Yaşam'' konulu konferans gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Profesör Dr. Tuncay Dilci’nin anlatımıyla gerçekleşen konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu Müdürü Abdulsamet Duran ve vatandaşlar katıldı.

Ailelerin sağlıklı dijitalleşme bağlamında ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Profesör Dr. Tuncay Dilci, dijital dünyayı sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için yeni tasarımların ve oluşumların insan sağlığını tehdit etmeden, insanın yaşamını kolaylaştıracak bir şekilde yaşam alanına sevk etmenin önemini konferansa katılan vatandaşlara örnekleriyle anlattı.

Dijital bağımlılıklar konusunda neler yapılabilir, çocukları dijital yaşamın tehditlerinden nasıl koruruz, gelecekte bizleri neler bekliyor konularında önemli bilgiler veren Dilci, Akdağmadeni'nde bu güzel programı yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konferans Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar'ın Profesör Dr. Tuncay Dilci'ye hediye takdimiyle son bulurken, konferansa katılanlara belediye tarafından ''Dijital Bağımlılıkla Mücadele Rehberi'' kitabı hediye edildi.

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