“Devletimiz var olsun”

Yurdun bölümlerini tek tek gezen Yoldaş daha sonra pansiyonda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Birlikte yenen yemeğin ardından Yoldaş, çay eşliğinde bir süre gençlerle sohbet edip onlara önerilerde bulunup onların taleplerini aldı. Yoldaş’a ziyaretlerinde Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Ali Efe, Müdür Baş Yardımcısı Yalçın Mutlu ve yurttan sorumlu Müdür Yardımcısı Gökhan Yıldır da eşlik etti. »Haber Merkezi