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“Devletimiz var olsun”

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş bu yıl öğrenci alımına başlayan Yunus Emre Anadolu Lisesi pansiyonunu ziyaret etti.

08 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
“Devletimiz var olsun”

Yurdun bölümlerini tek tek gezen Yoldaş daha sonra pansiyonda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Birlikte yenen yemeğin ardından Yoldaş, çay eşliğinde bir süre gençlerle sohbet edip onlara önerilerde bulunup onların taleplerini aldı. Yoldaş’a ziyaretlerinde Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Ali Efe, Müdür Baş Yardımcısı Yalçın Mutlu ve yurttan sorumlu Müdür Yardımcısı Gökhan Yıldır da eşlik etti. »Haber Merkezi

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Devletimiz Var Olsun
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