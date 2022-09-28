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‘Devlete kurşun sıkmasınlar’

Gelecek Partisi  Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevi’ne yönelik yapılan hain saldırıyı kınadı. 

28 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
‘Devlete kurşun sıkmasınlar’

Mersin Mezitli ilçesinde Polisevi'ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memurum Sedat Gezer'e Allahtan rahmet yaralanan polislere ve iki sivil vatandaşlara acil şifa dileyen İl Başkanı Aydoğmuş, “Hain terör örgütü lanetliyorum. Allah’ım teröristleri, onun iç ve dış destekçilerini kahrı perişan eyle, kim destek veriyorsa onları gazabınla cezalandır. Yeni yasama yılında mecliste terörist istemiyoruz. Bunların başın içeride ezmezsen dağda yok edemezsin.  HDP’nin tüm vekillerin vekilliği düşürülsün, cezaları verilsin. Yeter artık, devletin parası ile devlete kurşun sıkmasınlar” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Devlete Kurşun Sıkmasınlar
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