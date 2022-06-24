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Destek programı anlatıldı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Destek programı anlatıldı

Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Kalkınma Ajansı İmalat Sanayiinde Dönüşüm Birim Başkanı Serdar Arslan, ajans uzmanları ve oda üyeleri katıldı.
Katkılarından ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Başkan Arslan, program kapsamında oda üyeleri faizsiz makine desteğinden faydalanacağına inandığını ifade etti.
İmalat Sanayi Finansman Destek Programı hakkında sunum gerçekleştiren Kalkınma Ajansı İmalat Sanayiinde Dönüşüm Birim Başkanı Serdar Arslan TR72 Bölgesi imalat sanayinin alt yapısının güçlendirilerek yıllık ihracat ve satışın, imalat sanayindeki genç istihdam oranının artırılması amacı ile yayımlanan programın önceliklerinden bahsetti.  Birinci öncelikte TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların verimliliğinin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi olduğunu belirte Birim Başkanı Arslan, ikinci önceliğin TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların yeşil mutabakata uyumlarının hızlandırılması ve üçüncü önceliğin TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmalarda dijitalleşme ve dijital dönüşüm düzeyinin artırılması olduğunu ifade etti.
»Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Destek Programı Anlatıldı
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