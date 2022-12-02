Destek programı açıklandı

Yapılan açıklamada, bu program çerçevesinde TR72 Bölgesi İmalat Sanayi için danışmanlık ve eğitim faaliyetleri destekleneceği belirtildi.

Programın amacı hakkında bilgiler verilen açıklamada, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile (SOP) ilişkili olarak TR72 Bölgesi imalat sanayinin dönüşümüne katkı sağlamak olduğu belirtildi. Teknik Destek Programı’nın öncelikleri ise şu şekilde açıklandı: "Öncelik 1. TR72 İmalat Sanayinin Tasarım Kabiliyetinin Artırılması, Öncelik 2. TR72 İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması, Öncelik 3. TR72 İmalat Sanayinde Kurumsallaşma Düzeyinin Artırılması, Öncelik 4. TR72 İmalat Sanayinde Dijitalleşmenin Artırılması, Öncelik 5. TR72 İmalat Sanayinde Orta-Yüksek, Yüksek Teknoloji Seviyesinde Ürün Üretiminin Artırılması, Öncelik 6. TR72 İmalat Sanayinde Genç İstihdamının Artırılması, Öncelik 7. TR72 İmalat Sanayinin Yeşil Dönüşüme Hazırlanması."

İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’nın ilk bilgilendirme toplantısı da 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15:00’da Kayseri OSB Eski Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yozgat bilgilendirme toplantısı dün Yozgat Yatırım Destek Ofisi Toplantı Salonu’nda, Sivas bilgilendirme toplantısı ise 6 Aralık 2022 Salı günü Sivas İŞGEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, teknik destek başvuruları da 30 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. İHA

