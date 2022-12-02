Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.046,19
ALTIN
1.077,21
DOLAR
18,64
STERLİN
22,83
EURO
19,61

Destek programı açıklandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Düzey II Bölgesinde uygulanacak 2022 yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’nı 21 Kasım 2022 tarihi itibari ile ilan etti.

02 Aralık 2022 Cuma 02:11
Destek programı açıklandı

Yapılan açıklamada, bu program çerçevesinde TR72 Bölgesi İmalat Sanayi için danışmanlık ve eğitim faaliyetleri destekleneceği belirtildi. 
Programın amacı hakkında bilgiler verilen açıklamada, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile (SOP) ilişkili olarak TR72 Bölgesi imalat sanayinin dönüşümüne katkı sağlamak olduğu belirtildi. Teknik Destek Programı’nın öncelikleri ise şu şekilde açıklandı: "Öncelik 1. TR72 İmalat Sanayinin Tasarım Kabiliyetinin Artırılması, Öncelik 2. TR72 İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması, Öncelik 3. TR72 İmalat Sanayinde Kurumsallaşma Düzeyinin Artırılması, Öncelik 4. TR72 İmalat Sanayinde Dijitalleşmenin Artırılması, Öncelik 5. TR72 İmalat Sanayinde Orta-Yüksek, Yüksek Teknoloji Seviyesinde Ürün Üretiminin Artırılması, Öncelik 6. TR72 İmalat Sanayinde Genç İstihdamının Artırılması, Öncelik 7. TR72 İmalat Sanayinin Yeşil Dönüşüme Hazırlanması."
İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’nın ilk bilgilendirme toplantısı da 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15:00’da Kayseri OSB Eski Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yozgat bilgilendirme toplantısı dün Yozgat Yatırım Destek Ofisi Toplantı Salonu’nda, Sivas bilgilendirme toplantısı ise 6 Aralık 2022 Salı günü Sivas İŞGEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, teknik destek başvuruları da 30 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Destek Programı Açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
Fidanlara can suyu oluyorlar
Fidanlara can suyu oluyorlar
Personele etkinlik yapıldı
Personele etkinlik yapıldı
Gündem kadro
Gündem kadro
Bir şüpheli tutuklandı
Bir şüpheli tutuklandı
“Çok yönlülük seminerleri”
“Çok yönlülük seminerleri”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim