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Destek programı açıklandı

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Haci Dereli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destek programı kapsamında açıklamada bulundu.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Destek programı açıklandı

Sosyal yardımlaşmadan düzenli yardım alan/ilk defa yardım alacak 4 milyon kişiye 12 ay boyunca gelir desteği sağlanacağını belirten İlçe Başkanı Dereli, başvuruların e- devlet ya da sosyal yardımlaşma fonlarından yapılacağını söyledi. Yerköy’de geçtiğimiz ay hizmete başlayan Engelli ve Yaşlı Evde Bakım projesi kapsamında 110 engelli ve yaşlı ailenin ev ve kişisel temizliğinin yapıldığını ifade eden Dereli, 496 ilçede hizmette bulunan, ev temizliğinden kişisel bakıma kadar yaşlı ve engellerin bakımlarının yapıldığı projenin yaygınlaştırılarak tüm ilçelerde olmasının planlandığının altını çizdi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
ÖDÜYOR
İhtiyaç sahibi ailelerin birinci dereceden yakınları vefat etmesi halinde destek amaçlı "vefat yardımı" uygulamasının başladığını bildiren Dereli, başvuruların sosyal yardımlaşma bürolarına yapılacağını iletti. Dereli son olarak, anaokulu/anasınıfı destek programı ile sosyal yardımlardan destek alan hanelerde 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunan hanelerde çocukların milli eğitim destekli anaokulu/anasınıfına gitmeleri halinde ücret ödemelerini hiç bir başvuruya gerek kalmadan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödendiğini vurguladı. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Destek Programı Açıklandı
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