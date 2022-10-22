Destek kermesi

Kur’an Kursu'nda eğitim gören kursiyer ev hanımlarının ve hayırsever vatandaşların destekleriyle kermes düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Gülden kemesi ziyaret ederek, kermesin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kurs yöneticilerinden kermes hakkında bilgi alan Gülden, devam etmekte olan dini eğitime destek olmak amacıyla gerçekleştirilen bu kermesin hayırlı olması temennisinde bulunarak katkı sağlayan herkese teşekkür etti. »Haber Merkezi