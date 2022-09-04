Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.222,74
ALTIN
1.002,68
DOLAR
18,21
STERLİN
20,99
EURO
18,15

Desteğe teşekkür

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Müdürü Barış Koca ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Ziraat Mühendisi Mevlüt Taş, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran’ı makamında ziyaret etti.

04 Eylül 2022 Pazar 02:11
Desteğe teşekkür

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin 69. Olağan Mali Genel Kuruluna katılımları ile destek verdiklerinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Müdürü Barış Koca ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Ziraat Mühendisi Mevlüt Taş misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran’a teşekkür ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Baran, “Çarşamba günü gerçekleşen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin
69. Olağan Mali Genel Kuruluna katılımımız ve Yenipazar Bölgesi olarak verdiğimiz desteklerden dolayı teşekkür ziyaretine gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Müdürü Barış Koca bey ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Ziraat Mühendisi Mevlüt Taş beye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Kayseri Şeker ailesini ve Yenipazar Bölge Müdürlüğünü Olağan Mali Genel Kurulda göstermiş oldukları başarılarından dolayı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.  Nazik ziyaretlerinden dolayı bölge müdürümüze ve bölge mühendisime şükranlarımı sunuyorum” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Desteğe Teşekkür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayaller gerçekleşiyor
Hayaller gerçekleşiyor
“Sağlıklı ve kaliteli malzeme alınır”
“Sağlıklı ve kaliteli malzeme alınır”
ADIM ADIM UNESCO
ADIM ADIM UNESCO
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
Muhtarlarla toplantı
Muhtarlarla toplantı
Gençlerle bir araya geldi
Gençlerle bir araya geldi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim