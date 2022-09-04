Desteğe teşekkür

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin 69. Olağan Mali Genel Kuruluna katılımları ile destek verdiklerinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Müdürü Barış Koca ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Ziraat Mühendisi Mevlüt Taş misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran’a teşekkür ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Baran, “Çarşamba günü gerçekleşen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin

69. Olağan Mali Genel Kuruluna katılımımız ve Yenipazar Bölgesi olarak verdiğimiz desteklerden dolayı teşekkür ziyaretine gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Müdürü Barış Koca bey ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yenipazar Bölge Ziraat Mühendisi Mevlüt Taş beye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Kayseri Şeker ailesini ve Yenipazar Bölge Müdürlüğünü Olağan Mali Genel Kurulda göstermiş oldukları başarılarından dolayı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı bölge müdürümüze ve bölge mühendisime şükranlarımı sunuyorum” dedi. »Haber Merkezi

