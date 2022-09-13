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Ders zili çaldı

Akdağmadeni ilçesinde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ders zilinin çalması ile birlikte başladı. Mehmet Kaplan İlkokul ve Ortaokulunda düzenlenen açılış programına Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Milli Eğitim Şube Müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. 

13 Eylül 2022 Salı 02:11
Ders zili çaldı

2022-2023 eğitim öğretim yılının açışında konuşma yapan Kaymakam Fatih Topuz şu ifadeleri kullandı; “2022-2023 eğitim-öğretim yılına tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün itibariyle başladık. Okullarımızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz yeni eğitim ve öğretim yılına heyecanla hazırlar. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının Akdağmadeni’mize tüm Türkiye’ye inşallah hayırlı olmasını diliyorum. Hastalıksız, sağlıklı, herkesin huzurlu bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına devam etmelerini diliyorum” dedi.
Topuz ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet ettiler, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilediler.
Program sonunda okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Topuz, ‘Eğitim Toplantısı’ gerçekleştirilerek "Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımız ve geleceğimizdir. Onlara sahip çıkma adına ne gerekiyorsa yapmalıyız." şeklinde konuştu.
Toplantı sonrasında Topuz, yeni eğitim ve öğretim sezonunun tüm öğretmen, öğrenci ve okul idarecilerine hayırlı olmasını temenni ederek tüm eğitim camiasına başarılar diledi. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
DERS ZiLi ÇALDI
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