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Dernekten ziyaret

Beşir Derneği tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Ali Gülden’i ziyaret etti. 

11 Ekim 2022 Salı 02:11
Dernekten ziyaret

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yozgat Temsilcisi Fatih Yıldız, İl Müftüsü Ali Gülden’e ziyarette bulundu. 
Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette Beşir Derneği Temsilcisi Yıldız, İl Müftüsü Ali Gülden ve tüm din görevlilerinin haftasını kutlarken, bu önemli hafta dolayısıyla yaptıkları ziyaret sebebiyle İl Müftüsü Ali Gülden misafirlerine teşekkür etti. 
»Haber Merkezi
 

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Dernekten Ziyaret
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