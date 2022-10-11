Derneklere ziyaret

Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla STK’lara yönelik ziyaretlerini, sürdüren İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Sorgun Gençlik Derneği, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde derneklerin çalışmaları hakkında bilgi alan İl Müdürü Yurtlu, değişen mevzuat konularına değinip, karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda bilgi aktardı.

Sorgun Gençlik Derneğince sürdürülen gençlere yönelik proje etkinliğine de katılan Yurtlu, gençlerin STK’lara yönelik sorularını cevaplayarak, gençlere temsili ve katılımcı demokrasi konularında hatırlatmalarda bulundu. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz bu sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Her çalışmamızda yanımızda olan İl Müdürümüz, yasal düzenlemeleri de bize hatırlatarak, etkin ve verimli çalışmamıza hem katkı sunuyor, hem de rehberlik ediyor.” dedi.

Sorgun Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özdemir Kılıç’ı ziyaret eden Yurtlu, derneğin proje kapsamında düzenlediği gezi programı başta olmak üzere, dernekteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sorgun İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ni ziyaret eden Yurtlu, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bulut ve üyeleriyle bir süre sohbet ederek, STK kurumsal kimlik, kapasite geliştirme ve kamu STK işbirliği konusunda bilgi alış verişinde bulundu.

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