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Dernek başkanlarına ziyaret

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Yönetimi, bünyesinde bulunan dernekleri ziyaret etti.

06 Aralık 2022 Salı 02:11
Dernek başkanlarına ziyaret

Bünyesinde 8 Yozgat yöresine ait derneğin bulunduğu Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Genel Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, Ümit Kıyıcı ve Erdem Ay, kendilerine bağlı hizmet veren dernek başkanlarını iş yerlerinde ziyaret etti.
Kocaeli Yozgatlılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Davut Murat’ı, Gölcük Yozgatlılar Derneği Başkanı Hasan Yılmaz’ı ve Karamürsel Yozgatlılar Bölge Başkanı Adem Pekyürek’i ziyaret eden Federasyon Yönetimi burada birlik ve beraberlik mesajı vererek yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaretlerde ayrıca Ankara’dan üst düzey devlet temsilcilerinin katılımı ile 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan Arabaşı Şöleni hakkında bilgi verdi. 
Ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan Akalın, “Derneklerimizi ve temsilcilerimizi federasyon olarak yerinde ziyaret ettik, fikir alış verişinde bulunduk. Yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdik. Amacımız 33 bin Yozgatlının bulunduğu Kocaeli’nde birlik ve beraberlik içinde olmaktır; temsil mekanizmalarında yer almaktır. Her geçen gün gücümüze güç katarak, hizmet yaparak ilerliyoruz.” dedi. »Haber Merkezi

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Dernek Başkanlarına Ziyaret
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