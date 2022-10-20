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Derneğe ziyaret

Sarıkaya ilçesinde, AK Parti Sarıkaya İlçe Kadın Kolları 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. 

20 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Derneğe ziyaret

AK Parti Sarıkaya İlçe Kadın Kolları, Muhtarlar Gününü unutmadı. 
Muhtarlar günü dolayısıyla Muhtarlar Derneğini ziyaret eden AK Parti Sarıkaya Kadın Kolları Başkanı Saliha Karaca ve yönetim kurulu ekibi, Muhtarlar Gününü tebrik etti. 
Başkan Karaca, muhtarlar gününü kutlayarak, “Sarıkaya Ak Parti Kadın Kolları olarak, muhtarlar derneğini ziyaret ettik. Devletimiz ve Milletimiz arasında kurduğu köprü ile mahalli idarelerimizin temel taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü 'nü tebrik ediyor, kıymetli muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz.” dedi. »Haber Merkezi  

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Derneğe Ziyaret
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