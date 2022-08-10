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Derneğe ziyaret

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Derneğe ziyaret

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, ile bir süre sohbet eden Başsavcı Recep Sevgili, ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden Aziz şehitlerin ve gazilerin haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi. Yozgat’ın nüfusa oranla en fazla şehit veren illerin başında geldiğini söyleyen Başsavcı Sevgili, “Yozgatlılarımız vatansever kadirşinas bir yapıya sahip. Anadolu insanımızın kanlarında vatan aşkı, millet ve bayrak aşkı ilk sırada gelmektedir. Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulan bu topraklarımız ve bayrağımız ilelebet payidar olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.” dedi.
Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz’de ziyaretlerinden dolayı Başsavcı Sevgili’ye teşekkür ederek, “Başsavcımızın ziyareti bizleri mutlu etti. Yozgat üzerine sohbet ettik. Ben tekrar başsavcımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. »Haber Merkezi
 

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Derneğe Ziyaret
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