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Derneğe ziyaret

Merkezi Ankara’da kurulu bulunan Alevi Kültür Dernekleri Yozgat Şubesi’ni ziyaret eden, Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Şube Başkanı Bektaş Güren’den dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Derneğe ziyaret

İçişleri Bakanlığınca uygulanan ‘Kamu STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında ziyaretlerini sürdüren İl Müdürü Yurtlu, dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle, derneklerin kamu ve uluslararası fon sağlayıcılardan alacakları mali destekler, birlikte yapılacak faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.  Beraberindeki müdürlük personeliyle STK’larda kurumsal kimlik bilincinin yerleşmesi, kazanılması ve geliştirmesi hususlarına değinen İl Müdürü Yurtlu, “Bu ziyaretlerdeki amacımız,  derneklere rehberlik etmek, güncel ve değişen mevzuat hakkında hatırlatmalarda bulunmak ve sorun ve çözüm önerilerini birlikte yerinde paylaşarak çözüm üretmektir” diye konuştu.  
Alevi Kültür Dernekleri Yozgat Şube başkanı Bektaş Güren ziyaretin Muharrem ayı başında gerçekleşmesine de dikkat çekerek, oldukça anlamlı ve yararlı bir ziyaret olduğunu ifade etti ve İl Müdürü Hakkı Yurtlu ile beraberindeki personeline de teşekkür etti.  Daha önce görev yapan şube başkanlarına da teşekkür ederek ve Derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparak,  “Alevi-Bektaşi Kültürü”nde önem arz eden “lokma geleneği” ne dair bilgiler de veren başkan Bektaş Güren,  ziyaret anısına lokma ikramında bulundu. »Haber Merkezi

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Derneğe Ziyaret
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