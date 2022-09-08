Dereceler belli oldu

Gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi ve özellikle toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmeleri, ayrıca sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmaya destek olmasına yönelik Yozgat’ın da aralarında bulunduğu Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir illerinde "Projem KOP İle Hayat Buluyor" adlı bir proje yarışması düzenlendi. Bu kapsamda düzenlenen proje ile Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğrencilerinden Elif Köysüren il birincisi, Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğrencilerinden Semih Arslan il ikincisi ve Aydıncık Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hasan Basri Aydın il üçüncüsü oldu.

Bu tür çalışmaların gençlerin geleceğine adeta ışık tuttuğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Öğrencilerimizi ve onlara destek olan danışman öğretmenlerimizi hazırlamış oldukları projelerden dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her bir proje gençlerimizin meslek seçimlerine ve kariyer açısından da önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Öğrencilerin araştırma geliştirme çalışmaları ve grup etkinlikleri, yeteneklerinin de keşfedilmesine imkan sağlamaktadır." dedi. »Haber Merkezi

