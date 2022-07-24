Depo yapılacak

Çötelli mahallesinin su sıkıntısının giderilmesi için yapılacak olan deponun yeri ayarlandı. Salih Güzel’in yapmış olduğu yer tahsisinin üzerine Belediye Başkanı Ali Ünlü ziyaret gerçekleştirdi. Salih Güzel’in evine misafir olan Başkan Ünlü, “ Çötelli mahallemiz de Salih Güzel amcayı ziyaret ettik. Çötelli mahallemize yapacağımız içme suyu deposunun yerini Salih amca verdi rabbim hayrını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

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