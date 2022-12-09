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Deniz Feneri Yozgat’ta

Deniz Feneri Derneği tarafından Yozgat’ta Geçici Giyim Mağazası açılacak.

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
Deniz Feneri Yozgat’ta

“Yüzyılın İyilik Hareketi İç Anadolu’da” ve “İyilik Mağazamız Yetimler Gülsün Diyecek…” sloganları ile Geçici Giyim Mağazası 9 Aralık 2022 Cuma (Bugün) günü saat 14.00’da açılacak.
Konu ile ilgili Deniz Feneri Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “25 yıldır dünya mazlumlarının yardımına koşan Deniz Feneri Derneği, Türkiye’nin çeşitli illerinde açtığı geçici giyim mağazalarını Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan sonra İç Anadolu'nun merkezinde bulunan Yozgat’ta halkla buluşturuyor.
Daha önceden durumları tespit edilmiş 420 aileye market gıda kartı + 420 aileye temizlik kolisi + 350 aile bin 300 fert giyecek ayrıca Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Şefaatli ve merkezden ailelere ise yardımları teslim edilecek. 
15 gün boyunca açık kalacak mağazamızdan ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımız yararlanacak.” »Haber Merkezi

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Deniz Feneri Yozgatta
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