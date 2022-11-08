Denetlenmeyen pansiyon kalmasın

Pansiyonlu okulların denetimi kapsamında Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun denetimi gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından pansiyonda kalan öğrencilerin görüşleri alındı. Görevliler, öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yıl boyu denetimlere devam edecekler. Denetimleri özen gösterip takip eden Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “ Kurum standartlarının yükselerek artması amaçlanmakta olup, bu konuda hassasiyet gösteren yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

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