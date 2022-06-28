Denetimler sürüyor

Belediye zabıta ekiplerince fırın, kasap ve çay ocaklarına yönelik denetim yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri kapsamında hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Fırın imalathanelerinde genel temizlik, imalathane temizliği ve personelin kılık kıyafeti ve kişisel temizliğinin yanı sıra gramajları konusunda da denetim gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri, çay ocaklarında ise vatandaşlara sunulan ürünlerin genel kalitesi, ambalajlı ürünlerin saklanma koşulları, son kullanma tarihleri, bardak, çaydanlık, kaşık gibi yeniden kullanıma uygun ürünlerde hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

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