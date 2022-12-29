Denetimler sürüyor

Belde de bulunan marketlere yönelik Zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Belde de düzenli olarak rutin kontrollerin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Özükavak Belediyesi Zabıta vekili Şaban Akdemir tarafından 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince kasabamızda faaliyet gösteren bakkal ve marketlerde rutin kontroller yapılıyor. Marketlerde yapılan kontrollerde vatandaşlarımızın sağlı için tarihi geçen ürünler ile ilgili gıda denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluklara rastlanmadığı ve market sorumlularımıza gerekli uyarılarının yapılarak denetimlerini sonlandırdı.” dedi.

Zabıta vekili Şaban Akdemir ise denetim ve kontrollerin devam edeceğini bildirdi. »Haber Merkezi