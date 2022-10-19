Denetimler devam ediyor

Denetim esnasında ekip amirleri tarafından denetimlerin yanı sıra okul servis şoförlerine, öğrencilere trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, araçta kendi yerlerine oturmaları gerektiği ve seyir esnasında öğrencilerin uymaları gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yardımcı olan Jandarma Trafik Şube ve Emniyet Trafik Şube ekiplerine teşekkür etti.

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