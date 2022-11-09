Denetim yapıldı

Denetime İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, Şube Müdürü Turgay Yüksel ve Çayıralan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idareci ve öğretmenleri katıldı.

Araçların özellikle kışlık lastiklerinin takılıp takılmadığı, emniyet kemerlerinin sağlam olup olmadığı, Dur levhasının ve Öğrenci taşıtı levhalarının bulunup ve çalışır durumda olup olmadığı, kapıları otomatik ve çalışır durumda olup olmadığı, cam filmlerinin olup olmadığı, camların sabit olup olmadığı, araç içi kamera ve kayıt sureleri ve benzeri özelliklere bakılarak daha güvenli ve sağlıklı taşıma yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda denetimler yapıldı. »Haber Merkezi