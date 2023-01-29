Denetim yapıldı

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çayıralan ilçesinde faaliyet gösteren İşbaşı Eğitim Programı ile personel istihdam eden Co Paper Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasına denetim ziyareti yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner

Yıldız, işgücü piyasasını hareketlendirmek adına kurum hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütmek için çalışmalarda bulunulduğunu işverenlere aktif işgücü hizmetleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Yıldız, İşbaşı Eğitim Programlarının açılmaya ve denetlenmeye devam ettiğini, 2022 Yılında açılmış olan 182 program ile 541 kursiyerin hem bir meslek öğrendiğini hem de bu mesleği işbaşında uygulayarak nitelikli personel haline geldiğini ifade etti.

»Haber Merkezi