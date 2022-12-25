Denetim devam ediyor

Sınıfları dolaşarak öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Yoldaş, gayretlerinden dolayı okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edip ziyareti sonlandırdı.
25 Aralık 2022 Pazar 02:20
Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Orta Okulunda hafta sonu yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.
Sınıfları dolaşarak öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Yoldaş, gayretlerinden dolayı okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edip ziyareti sonlandırdı.