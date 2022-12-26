Deneme sınavı yapıldı



İlçede eğitim faaliyetlerinde birlikteliği sağlamak, öğrencilerin öğrenim durumlarını gözlemlemek amacıyla ilçe geneli deneme sınavı gerçekleştirildi.

8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitime devam eden öğrenciler 24 Aralık 2022 tarihinde yapılan ilçe geneli deneme sınavına katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde eğitim faaliyetlerinde birlikteliği sağlamak, öğrencilerin öğrenim durumlarını gözlemlemek amacıyla ilçe geneli deneme sınavı gerçekleştirildi. 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitime devam eden öğrenciler 24 Aralık 2022 tarihinde yapılan ilçe geneli deneme sınavına katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak planlamış olduğumuz deneme sınavları devam etmekte olup; 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimizin yılsonuna kadar LGS-TYT/AYT sınavlarında başarılı olmaları için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.