Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.382,44
ALTIN
961,19
DOLAR
17,48
STERLİN
20,70
EURO
17,53
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Demokrasi ve milli birlik günü

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Demokrasi ve milli birlik günü

Akay, yayınlamış olduğu mesajında; “15 Temmuz 2016’da Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden şer güçler, adeta bir kâbus gibi Türkiye’nin üzerine çökmek, Türkiye’yi ebediyen karartmak istediler. Fethullahçı Terör Örgütü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik gerçekleşen hain darbe girişimi üzerinden altı yıl geçti. 15 Temmuz alelade bir tarih değil. Ortadoğu için de önemli bir tarihtir. Acı ama şanlı bir hatırası olan bu gece Türk tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir. ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyerek vatan için ölüme koşan aziz milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit olan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı hain FETÖ’cü darbecilere bırakmamıştır. Türkiye sevgimize, toprak aşkımıza kimse engel olamaz. Hiçbir güç, birliğimizi kardeşliğimizi bozamaz, bozamayacaktır. Bu ruh ayakta oldukça daima büyüyen, gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasında yer almaya devam ederek her alanda bağımsızlık uğruna mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerim ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’TA BiR iLK
YOZGAT’TA BiR iLK
Keven, esnafın yanında
Keven, esnafın yanında
ilçe ilçe köy köy gezdi
ilçe ilçe köy köy gezdi
‘Vatan sağ olsun’
‘Vatan sağ olsun’
Işılak sevenleriyle buluştu
Işılak sevenleriyle buluştu
Doğal stüdyo lavanta bahçesi
Doğal stüdyo lavanta bahçesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim