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Demirer, ‘biz hazırız’

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı, Sağlık Politikaları ve ARGE Başkanı Taner Demirer, Sorgun ilçesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 02:11
Demirer, ‘biz hazırız’

İYİ Parti ilçe teşkilatı ile birlikte Sorgun esnafıyla buluşan Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı Demirer, esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Demirer, “Yozgat’ımızın en büyük ilçesi Sorgun’umuzda İYİ Parti ilçe teşkilatımızla esnaflarımızı ziyaret edip dertlerini dinledik. Gün boyu 400 esnafımızın kapısını çaldık. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in selamını ilettik. Biz hazırız. Az kaldı” dedi. 
»Haber Merkezi

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DemirerBiz Hazırız
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