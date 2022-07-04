Demirer, ‘biz hazırız’

İYİ Parti ilçe teşkilatı ile birlikte Sorgun esnafıyla buluşan Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı Demirer, esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Demirer, “Yozgat’ımızın en büyük ilçesi Sorgun’umuzda İYİ Parti ilçe teşkilatımızla esnaflarımızı ziyaret edip dertlerini dinledik. Gün boyu 400 esnafımızın kapısını çaldık. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in selamını ilettik. Biz hazırız. Az kaldı” dedi.

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