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Demansın en sık görülen tipi

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında bir açıklama yaptı.

23 Eylül 2022 Cuma 02:11
Demansın en sık görülen tipi

21 Eylül’ün, tüm dünyada Alzheimer Günü olarak anılmakta olduğunu belirten İl Müdürü Şahin, “Alzheimer hastalığı günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize nöropsikiyatrik, semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği bir hastalıktır” dedi. 
Demansın en sık görülen tipinin AAlzheimer hastalığı olduğunun altını çizen Dr. Şahin; “Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Günümüzde tüm dünyada en hızlı artan yaş grubunu 65 yaş ve üstü kişiler oluşturmaktadır. Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ile artmaktadır. Hastalığın ileri evrelere gelmesi 5-6 yıl sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer’de erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelebilirler” dedi.
Hastalığın en önemli özelliğinin unutkanlık olduğunu, basit yaşlılık unutkanlığı ile hastalık belirtisi olan unutkanlığın birbirinden ayrı tutulması gerektiğine değinen Şahin, “Bu ayrım hastanın muayenesi, hasta yakınlarının verdiği bilgi, beyin işlevselliğini değerlendiren nöropsikolojik test ve gerekirse diğer yardımcı tetkiklerin (MR, BT, kan testleri) bir araya getirilerek yorumlanmasıyla yapılmaktadır. Zaman geçtikçe unutkanlık artarak devam eder ve hasta yeni olayları hiç aklında tutamamaya başlar. Örneğin 5 dakika önce sorduğu soruyu tekrar tekrar sorabilir. Torunlarının isimlerini unutabilir. Koyduğu eşyaların yerini hatırlamakta zorlanır. Eğer unutkanlığı olan bir yaşlı iyi bildiği yolları bulamıyorsa, evin yolunu bulamayıp kayboluyorsa ya da evin içinde odaları karıştırıyorsa, bunlar alzheimer hastalığı ile ilişkili bulgular olabilir. Hastalar daha önceden olmayan bir şekilde içlerine kapanabilir. Hastalar uğraş ve hobilerini terk edebilir. Para hesabında güçlük olabilir. Ek olarak bazı psikiyatrik bulgular da olabilir. Hastalar olmayan şeylerden bahsedebilir, onları gördüğünü, işittiğini söyleyebilir.65 yaş altı kişilerde ve özellikle gençlerde görülen unutkanlığın altından ise sıklıkla modern yaşam tarzının getirdiği özellikle yoğun çalışan  kişilerde ruhsal sıkıntılar ve hastalıklar (depresyon, anksiyete gibi) çıkmaktadır.B12 gibi bazı vitamin eksikliklerinin ve tiroid bezi bozukluklarının da gençlerde unutkanlığa neden olabileceği unutulmamalıdır” dedi.
Korunma Yöntemleri 
Alzheimer hastalığından korunma yöntemlerini anlatan Şahin, “Egzersiz yapmak, düzenli ve dengeli beslenmek, alkol ve sigara kullanımından uzak durmak, zihni aktif tutmak, sosyalleşmek alzheimer hastalığından korunma yöntemlerinin başında gelmektedir. Alzheimer hastalığının engellenmesi mümkün değildir, ancak yavaşlatmak da elimizdedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, Akdeniz tipi beslenme, balık tüketimi, sebze ve meyve tüketimiyle bu hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılmaktadır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi 
 

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