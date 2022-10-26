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Dekandan veda

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Ferit Çiçekcioğlu, yeni açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne atandı. Dekan Profesör Dr. Ferit Çiçekcioğlu, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ’a veda ziyaretinde bulundu.

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Dekandan veda

“BİRÇOK HASTAYA ŞİFA OLDU”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekcioğlu’na, Bozok Üniversitesine sağladığı emeklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Rektör Ahmet Karadağ , "Sayın dekanımız Üniversitemizde uzun zamandır görev yapıyor. Görev süresince hem idari anlamda hem de Yozgat’ta ilklerin yaşanması noktasında, gerçekleştirdiği önemli cerrahi kalp ameliyatlarıyla birçok hastaya şifa oldu. Tıp Fakültemize ve Yozgat Bozok Üniversitemize vermiş olduğu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar ve mutluluklar diliyorum" ifadesinde bulundu.
Dekan Çiçekcioğlu ise Yozgat Bozok Üniversitesi'nde görev yaptığından dolayı mutluluk duyduğunu ve görev süresi boyunca önemli hizmetlere imza attıklarını belirtti.  Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Karadağ, Dekan Çiçekcioğlu’na hizmetlerinden dolayı hediye takdim etti. 
»Haber Merkezi

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Dekandan Veda
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