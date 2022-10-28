Şeyh Yakup Yağmurbaba türbesinin bulunduğu konumda çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, cenaze namazlarının kılındığı alanda genişletme yapıldığı bildirildi. Devam eden peyzaj çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildiren Belediye Başkanı Oğuz Ünal, "Kasabamızda değişim devam ediyor. Kasabamızın maneviyatı olan Şeyh Yakup Yağmurbaba türbemize yakışır çevre düzenlemesi ve cenaze namazlarının kılındığı alanda genişletme ve peyzaj çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Evliyamıza yakışır ışıklandırmaların ardından son şekli ile sizlerle paylaşacağız. İlçemiz için, hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. »Haber Merkezi

